"Нафтогаз" не будет платить "Газпрому" $11 млрд за недобор газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что украинская компания не будет платить "Газпрому" 11 миллиардов долларов за недобор газа, сообщает ТСН.ua.

Глава "Нафтогаза" заявил о том, что российская компания уже не в первый раз требует от Украины уплаты за недобор газа, однако на это нет юридических причин.

"По поводу 11 млрд долга, на сколько я понимаю Газпром считает долгом по так называемому положению контракта "тейкопей", то есть за недобор газа. Газпром выставляет эту претензию уже не впервые. Она выставлялась и за 12 год. Позиция Нафтогаза является неизменной, такая претензия не соответствует нормам как контракта, так и нормам работы газового рынка. Нафтогаз не платил эту претензию в 12 году, "Нафтогаз" не собирается и не считает, что имеет и есть какое-то реальное юридическое основание платить эту претензию за 13 год", - рассказал Коболев журналистам.