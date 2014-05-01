"Нафтогаз" будет судиться с "Газпромом" при отказе пересматривать контракт

"В начале этой недели "Нафтогаз" направил "Газпрому" официальное уведомление о начале процедуры пересмотра контракта на приобретение газа от 2009 года. В рамках этого пересмотра мы ожидаем, что мы в том числе урегулируем и возможные претензии "Газпрома" по этим, как они называют, недоборам газа", - заявил Коболев ТСН.ua.

Также представитель украинской компании отметил, что если мировое соглашение с "Газпромом" не будет достигнуто и не будет урегулирована цена за газ, "Нафтогаз" подаст иск в Стокгольмский арбитраж.

"Если этого не произойдет, повторюсь, через месяц мы начнем уже судебную процедуру. Будут арбитры, будет заседание, будут эксперты, по результатам которого мы ожидаем, что контракт будет кардинально изменен", - добавил Коболев.

Он также заявил, что российский газовый монополист неоднократно проигрывал подобные иски в Стокгольме, поэтому "Нафтогаз" надеется на успех в этом деле.

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