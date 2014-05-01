Украина с 1 мая возобновила реверс газа из Венгрии

"С 1 мая фактически открыт реверс газа в минимальных объемах из Венгрии по заявке НАК "Нафтогаз Украины", - сообщила начальник пресс-службы компании "Укртрансгаз" Елена Мостицкая.

При этом она не уточнила объемов газа, которые будут поступать в Украину, сообщает РБК-Украина.

Начальник пресс-службы "Укртрансгаза" напомнила, что реверс газа в Украину из Венгрии был приостановлен в декабре 2013 г.

Напомним, 28 апреля словацкий газовый оператор компания Eustream и оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" в Братиславе подписали меморандум о реверсе газа из Словакии в Украину с осени 2014 г в объеме около 8 млрд куб. м ежегодно.