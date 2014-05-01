Турчинов ввел в действие указ об обеспечении энергетической безопасности Украины

Текст соответствующего указа обнародован на сайте и.о. президента.

Согласно документу, рассмотрев состояние и перспективы обеспечения отечественных потребителей природным газом, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поручить Кабинету министров Украины до 20 июня 2014 г.: утвердить финансовые планы на 2014 год государственных предприятий, являющихся субъектами естественных монополий, и государственных предприятий, плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 миллионов гривен; прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2014 год.

Также Кабмин должен предпринять в установленном порядке меры по внедрению действенных механизмов стабилизации финансово-экономического состояния НАК "Нафтогаз Украины"; созданию системы обеспечения экономного и рационального использования энергоносителей всеми категориями потребителей.

Читайте также"Нафтогаз" не будет платить "Газпрому" $11 млрд за недобор газаКроме того, правительство должно обеспечить: актуализацию положений Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года с целью обеспечения выполнения международных обязательств Украины по развитию возобновляемых источников энергии, а также с учетом угроз энергетической безопасности, связанных с временной оккупацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и провести анализ выполнения государственными энергетическими компаниями обязательств перед иностранными партнерами и принять в случае необходимости меры досудебного урегулирования споров; обновить показатели оценки уровня энергетической безопасности и их критические значения с учетом современных угроз и рисков в сфере энергетической безопасности.

Также правительство должно проработать вопрос о переходе на учет природного газа, потребляемого населением, по качественным показателям природного газа; введение предоплаты за потребление природного газа.

Читайте такжеУкраина имеет большие шансы отстоять в суде низкие цены на газ - юристыКроме того, согласно решению СНБО, Кабмин должен разработать и внести в трехмесячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты:

о внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" относительно ежегодного утверждения правительством прогнозных балансов производства и потребления топливно-энергетических ресурсов в Украине;

о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, утвержденной Законом Украины "Об утверждении Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года", по актуализации положений Программы с учетом угроз энергетической безопасности, связанных с временной оккупацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте такжеС сегодняшнего дня газ для украинцев подорожает в 1,5 разаМинистерству энергетики и угольной промышленности Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" СНБО поручил безотлагательно организовать сообщение в установленном порядке российской стороны относительно требования продолжить поставки в 2014 году газа для компании "Нафтогаз Украины" по цене, действовавшей в феврале - марте текущего года, и в случае непринятия российской стороной таких требований в месячный срок с момента уведомления обеспечить представление в установленном порядке соответствующего иска в международный коммерческий арбитраж.

Государственная финансовая инспекция Украины должна провести в месячный срок проверку эффективности использования Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины бюджетных средств на реализацию национального проекта "LNG Украины" - создание инфраструктуры поставок сжиженного газа в Украину".