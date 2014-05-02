Евросоюз уверен в соответствии Третьего энергопакета нормам ВТО

Евросоюз (ЕС) уверен в том, что Третий энергопакет, оспариваемый Россией, соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил РИА Новости пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Джон Клэнси.

Ранее на текущей неделе Россия начала процедуру судебного разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС и членами союза мер Третьего энергопакета.

"ЕС принял во внимание запрос России и подтверждает готовность ответить на него в соответствии с процедурами ВТО. Евросоюз уверен, что энергетическое законодательство, которое сейчас оспаривается Россией, полностью соответствует правилам ВТО. ЕС готов объяснить это в ходе консультаций с Россией", - сообщил Клэнси.

В соответствии с процедурами ВТО, у России и ЕС есть два месяца для проведения двусторонних консультаций. После этого Россия сможет потребовать учреждения панели арбитров для рассмотрения иска по существу. Российский источник РИА Новости, близкий к ВТО, не исключил того, что в ходе консультаций будут найдены пути урегулирования проблем.

Третий энергопакет предполагает, что собственниками расположенных на территории ЕС магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Они должны либо продавать свои активы в ЕС, либо передать право на управление трубопроводами независимым компаниям из ЕС. Кроме того, в том случае, если компании-операторы контролируются иностранными лицами, они должны пройти особую процедуру сертификации, в рамках которой к таким операторам предъявляются дополнительные требования.

Например, они должны доказать отсутствие угрозы энергетической безопасности ЕС, чего не требуется в случае, если трубопровод находится под контролем компании ЕС. Эти и другие элементы Третьего энергопакета, по мнению России, противоречат обязательствам ЕС в ВТО, касающимся базовых принципов недискриминации и доступа на рынок. Третий энергопакет создает серьезные препятствия для обеспечения стабильных поставок российского газа в ЕС, включая угрозу строительству новой транспортной инфраструктуры, например, в рамках проекта "Южного потока".

