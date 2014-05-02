Евросоюз хочет покупать российский газ по единой цене для всех стран
Страны Евросоюза покупают российский газ по разным ценам
Еврокомиссия поддерживает введение единой цены закупки российского газа для государств Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
“Мы хотим, чтобы на едином рынке была единая цена на газ”, - сказал Эттингер.
По его словам, разные страны Евросоюза покупают российский газ по разным ценам, и Еврокомиссия поддерживает систему, по которой государства ЕС смогут покупать газ по более справедливым ценам.
В свою очередь, Туск отметил, что Еврокомиссия почти на 100% разделяет мнение Польши в вопросе совместного приобретения газа для Евросоюза. По его словам, есть лишь определенные моменты, над которыми будут работать эксперты.
По словам Эттингера, Еврокомиссия хочет показать свою солидарность с Украиной, особенно в нынешних условиях.
Туск также сказал, что последние события в Славянске лишь подтверждают важность системы совместной закупки газа для Евросоюза.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 мая, в Варшаве состоятся переговоры Украины, Евросоюза и РФ на тему газовых поставок.