Евросоюз хочет покупать российский газ по единой цене для всех стран

Еврокомиссия поддерживает введение единой цены закупки российского газа для государств Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

“Мы хотим, чтобы на едином рынке была единая цена на газ”, - сказал Эттингер.

По его словам, разные страны Евросоюза покупают российский газ по разным ценам, и Еврокомиссия поддерживает систему, по которой государства ЕС смогут покупать газ по более справедливым ценам.

В свою очередь, Туск отметил, что Еврокомиссия почти на 100% разделяет мнение Польши в вопросе совместного приобретения газа для Евросоюза. По его словам, есть лишь определенные моменты, над которыми будут работать эксперты.

По словам Эттингера, Еврокомиссия хочет показать свою солидарность с Украиной, особенно в нынешних условиях.

Туск также сказал, что последние события в Славянске лишь подтверждают важность системы совместной закупки газа для Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 мая, в Варшаве состоятся переговоры Украины, Евросоюза и РФ на тему газовых поставок.

