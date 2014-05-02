Украина, ЕС и Россия не смогли договориться на газовых переговорах в Варшаве

Россия, Украина и ЕС в ходе трехсторонней встречи не смогли договориться по газовым вопросам, в мае ожидается еще два раунда переговоров, сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер на пресс-конференции после встречи с представителями РФ и Украины в Варшаве, передает РИА Новости.

"Мы планируем две дополнительные трехсторонние встречи - в середине и конце мая", - сказал он.

Последующие месяцы тогда можно было бы посвятить накоплению газа, необходимого для зимних месяцев, добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Украина, Европейский Союз и Россия договорились о проведении в Варшаве, 2 мая, трехсторонней встрече по урегулированию газового конфликта, при этом Украина сохранила за собой право обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что ключевой претензией Украины является цена на газ. Украинская сторона настаивает на сохранении цены в 268 долл. за тысячу кубометров.

Накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан также отметил, что темой трехсторонней встречи станет вопрос поставок и транзита газа. «Я думаю, что будет обсуждаться весь спектр вопросов наших взаимоотношений в газовом секторе», - сказал Продан.