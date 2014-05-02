"Газпром" угрожает в июне ограничить поставки Украине, если не будет предоплаты

"Газпром" может ограничить объем поставок газа Украине в июне, если в мае не поступит предоплата, сказал в пятницу в Варшаве глава российского Минэнерго Александр Новак, передают РИА Новости.

«16 мая – это срок, когда будет выставлен счет за газ в июне и дает возможность до 31 мая оплатить поставки. Если оплаты не будет, «Газпром» фактически будет иметь возможность ограничить объем поставок газа в Украину», - сказал Новак.

Также Новак заявил, что Украина на трехсторонних переговорах по газу в Варшаве не озвучила сроки оплаты газового долга России.

«От украинской стороны не услышали, когда и в каких объемах будет оплачен долг», - сказал Новак, напомнив, что задолженность сейчас составляет 3,5 миллиарда долларов.

Он положительно оценил предоставление МВФ кредита Украине и сообщил, что не получил ответа от Украины, какая часть кредита будет направлена на погашение долга за газ. «В целом часть средств кредита должна быть выделена на погашение задолженности», - сказал он.

В пятницу в Варшаве прошла трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам. В мае ожидается еще два раунда переговоров, сообщил ранее еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

Читайте такжеДолг Украины за российский газ достиг $3,492 млрд - "Газпром"

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

15 апреля НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 8 апреля, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина может обратиться в Стокгольмский суд, если Россия будет ограничивать или останавливать поставки газа.

Читайте такжеЯценюк: Украина подаст в суд, если «Газпром» не согласится на условия Киева

По мнению юристов, Украина имеет большие шансы отстоять низкие цены на российский газ в Стокгольмском арбитражном суде, куда правительство намерено подать иск, если до конца мая Россия не согласится пересмотреть цену на газ и другие невыгодные для Украины условия газового договора.