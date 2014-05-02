Украина, Евросоюз и РФ в мае проведут еще два раунда переговоров по газу

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер журналистам после переговоров.

"Мы четко очертили все проблемы и создали план по вопросам, которые должны быть решены и которые имеют коротко-, средне- и долгосрочный характер", - сказал еврокомиссар.

По его словам, следующая встреча состоится уже через две недели, а еще одна - в конце месяца.

"Мы хотим использовать эти встречи, чтобы уже июнь, июль и август могли быть использованы для наполнения газовых хранилищ необходимыми объемами газа для зимы", - сказал Эттингер.

Он заявил, что Еврокомиссия планирует "экономически" поддержать "Нафтогаз Украины" для того, чтобы было закачано достаточное количество газа в украинские хранилища.

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Эттингер положительно оценил проведенные переговоры и отметил, что стороны договорились гарантировать газовые поставки в Евросоюз до конца мая, пока будут продолжаться переговоры. "Все стороны продемонстрировали добрую волю, никто не хочет обострять ситуацию в газовом секторе", - сказал еврокомиссар.

По его словам, во время очередного раунда переговоров одним из вопросов будет цена газа для Украины.

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Как сообщал УНИАН, в отправленном в апреле письме 18 странам Евросоюза президент РФ Владимир Путин предупредил о возможных проблемах с поставками газа из-за газовой задолженности Украины, через территорию которой поставляется около половины российского газа в 28 государств ЕС.

Он заявил, что Россия из-за долгов, размер которых она оценивает в 2,2 млрд дол., может перевести Украину на предоплату в поставках газа, и предложил ЕС обсудить эти моменты.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в письме-ответе Путину согласился на переговоры, но выступил против перевода Украины на предоплату и высказался за прозрачные и рыночные условия газовых поставок.

С апреля Россия отменила все предоставленные скидки на газ для Украины, в результате чего его цена возросла до рекордных 485 дол. за тысячу кубометров, что в 1,8 раза больше, чем в первом квартале этого года.

По данным СМИ, дороже, чем Украина, за российский газ платит только Франция, которая покупает его по 550 дол. при средней цене для всех стран ЕС в 370 дол.

