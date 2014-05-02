Украина погасит долг перед Россией в случае уменьшения цены на газ - Продан

Украинская власть готова погасить газовый долг перед Российской Федерацией за уже поставленное топливо в случае, если она согласится снизить цену на "голубое топливо" для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал министр энергетики Украины Юрий Продан после первых трехсторонних газовых переговоров с участием России и представителей ЕС.

"Мы ожидаем обратную реакцию "Газпрома", если "Газпром" согласится с нашими предложениями, то мы, конечно, готовы погасить долг по этой справедливой цене (265,8 долл. за тысячу кубометров, которая действовала в 1 квартале 2014 года - УНИАН). Но пока "Газпром" не согласился", - сказал он.

Продан отметил, что украинская власть готова платить "рыночную цену" на газ, но российская сторона не реагирует на такие предложения, которые ей предлагают и именно поэтому, Украина решила подать иск в Арбитражный суд.

"Если не будет достигнута договоренность, то встретимся в суде", - сказал Продан, отметив, что время для решения этого вопроса вне арбитража завершается 28 мая.

"Мы не могли платить более 500 долларов за тысячу кубометров и не сможем столько платить за поставки газа. Много раз обращались к России, чтобы вернуть в действие контракты, которые действовали ранее, и, согласно которым, мы платили 268,5 долларов за тысячу кубометров", - добавил он.

Продан отметил, что юристы, с которыми сотрудничает украинская сторона, убеждают, что благодаря Арбитражному суду Украины сможет добиться уменьшения цены на газ, а также уменьшение размера газового долга перед Россией.

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Как сообщал УНИАН, представители Украины, России и Евросоюза по итогам сегодняшних переговоров договорились провести еще 2 раунда разговоров в текущем месяце, чтобы, в частности, решить вопрос гарантий стабильности поставок газа через Украину в ЕС и справедливой цены на российский газ для украинцев.

