В России рассказали, сколько газа они хотят видеть в украинских хранилищах

"Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского союза должен закачать в подземные хранилища до начала зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сегодня заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак после трехсторонних переговоров по газу с участием представителей Украины и Евросоюза.

"Дополнительно (объемам необходимых Украине - УНИАН ) нужно закачать в украинские хранилища 12 млрд кубометров газа для того, чтобы гарантировать безопасные поставки газа для государств Евросоюза", - сказал он.

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Новак заявил, что на сегодняшний день нет гарантий, что эти объемы будут закачаны и назвал это информацией, которая вызывает беспокойство, как в России, так и в ЕС.

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По его словам, эти вопросы должны быть предметом дальнейших переговоров.

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Министр также сказал, что сегодня стороны обсудили вопросы газового долга украинцев за поставленный российский газ, обеспечения поставок газа для государств Европейского союза и в целом вопрос платежеспособности Украины.