Германия поставила Украине около 60 млн кубов газа в апреле

Немецкая компания RWE Supply&Trading за период с начала возобновления поставок газа в Украину через территорию Польши 15 апреля и до конца прошлого месяца поставила украинскому "Нафтогазу" 60,1 млн кубометров газа.

Об этом свидетельствуют данные компании Gaz System, управляющей газотранспортной системой Польши, которыми располагает УНИАН.

Ежесуточные поставки, согласно оперативным данным, составляли от около 3,7 до 3,8 млн кубометров газа при максимально возможных объемах в 4 млн кубометров.

Поставки реализовались каждый день с момента их возобновления 15 апреля.

Данные польской компании также свидетельствуют о резервации мощностей пункта "Хермановице", который используется для поставок газа в Украину, на май текущего года в объеме почти 160 млн кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля "Нафтогаз Украины" заявил о планах импортировать через Польшу в мае текущего года около 126 млн кубометров газа.

15 апреля RWE возобновила поставки газа в Украину через Польшу, которые были прекращены в конце прошлого года после того, как украинская власть получила скидку на российский газ.

Украина возобновила импорт газа из Европы из-за того, что с апреля текущего года Россия отменила все скидки на свой газ, в результате чего его цена выросла до рекордных 485,5 долл., что в 1,8 раза больше, чем 1 квартале.

Украинские власти заявляют, что газ у европейских поставщиков обходится им на около 100 долл. дешевле и говорят о планах закупить в этом году у них до 25 млрд кубометров газа.

В апреле министр энергетики Украины Юрий Продан оценивал весь предполагаемый импорт газа в страну в 2014 году в объеме 27-33 млрд кубометров.

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