Украина сократила импорт российского газа

Украина за январь-март 2014 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13,8% - до 6,1 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в марте 2014 года, последнем месяце, когда Украина покупала российский газ по самой низкой за последние 4 года цене в 268 долл. за тыс. кубометров, импорт газа сократился по сравнению с мартом 2013 года на 15,3% - до 1,972 млрд куб. м.

Украина в январе-марте 2014 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 11,2% - до 18,404 млрд кубометров.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа в марте 2014 года сократилось по сравнению с мартом 2013 года на 29,6% - до 4,777 млрд кубометров.

Добыча газа в Украине, без учета «Черноморнефтегаза», за три месяца 2014 года составила 4,882 млрд куб. м, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Как известно, после смены украинской власти в феврале текущего года, Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц, и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

С недавнего времени, после обострения отношений Украины и России, переговорный процесс переместился на международный уровень, с европейским посредником. Первая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС 2 мая в польской столице, Варшаве, не принесла никаких результатов.