Украина за квартал увеличила импорт нефти на 32%

Украина в январе-марте 2014 года увеличила импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 32,2% - до 202,2 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в марте текущего года сократился по сравнению с мартом 2013 года на 26,7% — до 30,5 тыс. тонн, а по сравнению с февралем 2014 года — сократился в 3 раза.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе-марте 2014 года не изменились по сравнению с январем-мартом 2013 года и составили 774,3 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-марте 2014 года увеличилась по сравнению с январем-мартом 2013 года на 31,7% - до 980,6 тыс. тонн. В марте переработка сократилась по сравнению с прошлогодним показателем на 2,1% - до 258,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 26,1% - до 3,377 млн тонн.

