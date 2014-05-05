Украина сократила транзит нефти в страны ЕС

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-марте 2014 года составил 3,562 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем в январе-марте 2013 года.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, транзит нефти в марте текущего года сократился по сравнению с мартом 2013 года на 16,4% - до 1,107 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает по итогам 2014 года сохранить объемы транзита нефти в страны Европейского Союза на уровне 2013 года.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в 2013 году составил 15,577 млн тонн, что на 7% больше, чем за 2012 год.

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Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

