Тариф на транспортировку газа для «Укртрансгаза» вырос на 35%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 мая 2014 года повысила средний тариф для компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, за транспортировку газа магистральными газопроводами на 35% - до 126,7 грн за тыс. куб. м с 93,9 грн за тыс. куб. м.

Об этом говорится в постановлении комиссии №578 от 30 апреля 2014 года.

Согласно документу, НКРЭ приняла решение увеличить общий тариф на транспортировку природного газа до 355,00 грн за тыс. кубометров с 287 грн за тыс. куб. м.

Также НКРЭ увеличила тариф на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами для потребителей, собственные газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам до 325,60 грн за тыс. кубометров с 265 грн за тыс. куб. м.

НКРЭ с 1 мая 2014 года увеличила средневзвешенный тариф на поставку природного газа до 47,9 грн за тыс. кубометров с 43,7 грн за тыс. куб. м.

Кроме этого, с 1 мая 2014 года вступило в силу постановление комиссии от 26 июня прошлого года о повышении тарифа «Укртрансгаза» на хранение природного газа в ПХГ более чем в 2,5 раза — до 46,2 грн за тыс. куб. м. Тарифы на закачку и отбор газа из ПХГ с 1 мая возросли более чем в 4 раза — до 32,9 грн за тыс. куб. м.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз» в 2,57 раза - до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м. Однако действие постановления НКРЭ было приостановлено до 30 апреля 2014 года.

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Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

