"Энергоатом" увеличил убыток на 31%

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, по итогам 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход компании от реализации продукции в прошлом году сократился по сравнению с 2012 годом до 17,236 млрд грн с 18,381 млрд грн.

В прошлом году «Энергоатом» получил валовый убыток в размере 3,884 млрд грн, тогда как 2012 год закончил с валовой прибылью в 76,865 млн грн.

За 2013 год долгосрочные обязательства «Энергоатома» (банковские кредиты, целевое финансирование, отсроченные налоговые обязательства) выросли до 29,236 млрд грн с 26,874 млрд грн на конец 2012 года.

Читайте такжеТариф на электроэнергию АЭС снова повышают

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.