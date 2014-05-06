ЕС за закрытыми дверями обсудил снижение зависимости от российского газа

Копия повестки переговоров, предоставленная Рейтер, включала рассмотрение таких вопросов, как увеличение использования сланцевого газа, улучшение хранения запасов и сокращение спроса.

Один из присутствовавших на заседании технических экспертов сообщил на условиях анонимности, что в обсуждениях затрагивалась необходимость использования других видов топлива, даже угля, который обладает гораздо более загрязняющими свойствами, нежели газ, и улучшения энергетической эффективности.

Увеличение объема использования угля противоречит политике ЕС по сокращению выбросов углерода в рамках борьбы против изменения климата.

В марте все 28 государств-членов ЕС пришли к соглашению о необходимости увеличения энергетической безопасности и попросили Еврокомиссию составить план по альтернативам российским поставкам.

Однако некоторые страны усложнили задачу, последовав собственным интересам, и в ряде случаев усилили позицию России.

Австрийская энергетическая компания OMV достигла на прошлой неделе соглашения с российским Газпромом о строительстве Южно-Европейского газопровода до австрийского Баумгартена, несмотря на заморозку переговоров Еврокомиссией.

Польша же выдвинула план всеевропейской кооперации по вопросам покупки газа в целях противостояния России. Однако, как сообщили источники, европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер дистанцировался от этого предложения.

Как считают аналитики, Европе следует отделить вопросы энергетики от основных обсуждений, если она хочет решить кризис в Украине.

"Делать фокус на энергетике - фундаментально неверный выбор, по моему мнению, потому что Европе придется платить за это, и последствия могут быть в высшей степени неопределенными", - сказал Тим Боерсма из Brookings Institution.

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В свою очередь, Россия предпринимает усилия по выходу на новые рынки: соглашение с Китаем может быть подписано уже в этом месяце.

Однако и для России, и для ЕС прекращение сотрудничества - весьма невыгодная перспектива. Россия обеспечивает около трети импорта газа ЕС, половина которого проходит через Украину. В среднем Россия получает за это $5 миллиардов в месяц.