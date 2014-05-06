Украина и ЕС будут вместе контролировать запасы газа в хранилищах

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» присоединилась к системе отображения данных AGSI+ по стандартам ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

«Начиная с этой недели, информация по объемам природного газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ), мощность которых составляет 32 млрд кубометров, будет предоставляться с разбивкой по каждому газохранилищу на еженедельной основе. Данные будут публиковаться каждую пятницу и будут отражать информацию о подземных хранилищах Украины по состоянию на среду текущей недели», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Украина первой из стран, не являющихся членами Европейского Союза, присоединилась к системе прозрачного отображения данных GSE», - отмечается в сообщении.

«Нафтогаз» предлагает ЕС использовать мощности украинских ПХГ. Мы намерены предложить европейским компаниям конкурентоспособные и надежные решения по подземному хранению газа», - цитирует пресс-служба слова главы компании Андрея Коболева.

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Справка УНИАН. AGSI+ в онлайн-режиме обеспечивает предоставление ежедневных данных по европейским ПХГ суммарным объемом около 79 млрд куб.м, что составляет 82% технических возможностей ПХГ ЕС.

Кроме «Нафтогаза», информацию по объемам природного газа предоставляет 31 оператор подземных хранилищ газа из 15 стран-членов Европейского Союза.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. В Украине находится 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.