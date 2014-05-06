Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах почти на 20%

Запасы газа в украинских подземных хранилищах за апрель 2014 года увеличились на 18% - до 8,5 млрд кубометров с 7,2 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 1 апреля 2014 года, запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 7,2 млрд кубометров.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища до начала зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища газа (ПХГ) дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита.

В Украине находится 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.