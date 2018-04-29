Газовые переговоры: кто поможет Украине «дожать» Россию

В Варшаве 2 мая впервые в истории украинско-российских энергетических отношений состоялись трехсторонние переговоры. Встреча профильных министров Украины и России проходила под «присмотром» еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

Комментируя УНИАН итоги переговоров, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский сказал: «На переговорах, не думаю, что был достигнут хоть какой-то прорыв. Европа застраховала себя от возможных проблем с транзитом газа, по крайней мере, на какой-то краткосрочный период».

Впрочем, было бы наивно ожидать прорыв в газовых отношениях на фоне фактически необъявленной войны, которую ведет Россия против Украины. Но положителен тот факт, что хотя бы очерчен ряд проблемных вопросов и достигнута договоренность встретиться снова.

«Стороны договорились гарантировать газовые поставки в Евросоюз до конца мая, пока будут продолжаться переговоры», - сообщила пресс-служба министра энергетики Украины Юрия Продана.

Неизбежный кризис

Противостояние в газовой сфере практически было неизбежным с учетом того, что Россия в одностороннем порядке, нарушая базовый договор от 2009 года, установила рекордную цену на «голубое топливо» для Украины - 485 долл. за тыс. кубометров. Это - почти вдвое выше той цены, которую Украина платила в первом квартале 2014 года.

Правительство Украины категорически отказалось оплачивать столь высокую стоимость российского газа. Более того, Киев заявил, что не будет погашать превышающий 2 миллиарда долл. газовый долг до тех пор, пока не добьется снижения цены до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

Оказавшаяся на грани банкротства Украина является одним из главных транзитных путей, от которого зависит бесперебойные поставки российского газа в Европу. Через территорию нашей страны проходит около половины российского газа для нужд европейских потребителей.

Закупающий ежегодно у «Газпрома» до 30% от собственных потребностей газа, Европейский Союз всерьез озаботился из-за кризиса в Украине своим топливным обеспечением в грядущем отопительном сезоне.

Именно поэтому Европейская комиссия, предчувствуя, возможно, самый крупнейший энергетический кризис, впервые в своей истории инициировала трехстороннюю встречу - Украина-Россия-ЕС.

До этого страны-члены ЕС решали свои газовые вопросы с Россией в двустороннем формате. Хотя, после газовых войн России и Украины в 2006 и 2009 годах, когда часть Европы фактически замерзала от нехватки топлива, в сентябре 2011 года появился один из основополагающих документов Евросоюза – соглашение об основах внешнеэнергетической политики со странами, находящимися за пределами ЕС и имеющими важное значение для энергоснабжения Евросоюза. Именно в этом документе был зафиксирован тезис о трехсторонних консультациях.

«Ни разу он не был имплементирован европейской стороной. То есть, за 3,5 года они не удосужились даже инициировать подобный формат. Только ощущение приближения очередного газового кризиса заставило этот формат инициировать», - отметил УНИАН директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

По его мнению, Россия, понимая, что теряет европейский рынок, который ежемесячно приносит около 5 млрд долл. «Газпрому», впервые была вынуждена согласиться на трехсторонний формат.

Эксперт отмечает: пока существует возможность вести именно такие переговоры, Украине и Еврокомиссии следует объединить усилия и выставить «Газпрому» общие жесткие претензии. Если ЕС будет решать исключительно свои вопросы, а Украина свои - обоих ждет поражение.

«Если ЕС будет решать свои шкурные вопросы за счет Украины, то его ждет фиаско. Россия все равно этого не оценит, она всегда отдает приоритет двусторонним отношениям, и будет решать свои вопросы на уровне Москва-Берлин, Москва-Париж, Москва-Рим и т.д. Она чувствует слабость Еврокомиссии. Ведь она уже на издыхании, осенью будет другой состав», - сказал Гончар.

«Для украинской стороны важно ставить вопрос очень жестко. Нечего церемониться ни с теми, ни с другими. Естественно, что нашим союзником является Еврокомиссия, однако надо очень четко показать нашу позицию. Не ждать, что нам скажут из Брюсселя, а четко демонстрировать свою позицию. В этом смысле, как раз, стоило бы Еврокомиссии, соблюдая свои предыдущие намерения, поставить в жесткие рамки «Газпром», - подчеркнул Гончар.

Утерянный штраф

Европе, действительно, есть чем надавить на «Газпром». Еще летом 2012 года Еврокомиссия начала расследование в отношении российского монополиста по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Перед этим, в сентябре 2011 года, в офисах дочерних компаний «Газпрома» в Европе прошли обыски. Еврокомиссары подозревали «Газпром» и его европейских партнеров в ограничении конкуренции. Если нарушение антимонопольного законодательства будет доказано, то российский монстр должен уплатить штраф до 30% годовой выручки. Это - примерно 10-15 млрд долл.

Расследование Еврокомиссии было завершено еще осенью прошлого года, однако его результаты до сих пор так и не обнародованы. Оглашение вердикта «Газпрому» неоднократно переносилось. Сначала Еврокомиссия говорила о декабре 2013 года, потом сама же перенесла дату на весну текущего года.

«Весна уже заканчивается. Вердикта нет. Сумма штрафа называлась разная, но она колебалась в пределах 10-15 млрд долл. ЕС может поставить Россию, или «Газпром» в частности, в очень не простые условия, если бы он к следующей встрече озвучил, что по результатам расследований «Газпром» подвержен определенному размеру штрафных санкций», - считает Гончар.

По мнению эксперта, длительная пауза Еврокомиссии в расследовании деяний «Газпрома» может быть связана с несколькими факторами, в том числе с наличием определенных коррупционных схем внутри самой комиссии.

«Найти причины, почему происходит промедление с обнародованием результатов, можно тысячу и одну, учитывая сложную бюрократию ЕС и то, что не один отдельно взятый директорат по конкуренции здесь присутствует, их, как минимум, еще 4 директората задействованы. Россия как раз использует эту ситуацию», - отмечает эксперт.

Третья сила

Пока же Европа не только не демонстрирует жесткость в переговорах с Россией, но и единство в своих рядах по этому вопросу. К примеру, в начале этой недели представители Европейского Союза обсудили за закрытыми дверями варианты снижения зависимости от российского газа. Судя по всему, каких-то конкретных договоренностей собеседникам достичь не удается. Но известно, что страны-члены ЕС зачастую ведут свою параллельную игру в решении определенного круга вопросов.

Так, австрийская энергетическая компания OMV в апреле текущего года достигла соглашение с «Газпромом» о строительстве Южно-Европейского газопровода до австрийского Баумгартена, несмотря на требование Еврокомиссии заморозить переговоры по «Южному потоку». Да и новость о том, что Болгария якобы приступила к демонтажу трубопровода «Южный поток», вообще оказалась, мягко говоря, преувеличением. Болгары и не думали отказываться от участия в проекте, они просто разобрали торжественный постамент, символизировавший начало строительство газопровода.

Поэтому эксперты советуют Украине на данном этапе привлечь к переговорам США. «Украинской стороне необходимо использовать американскую поддержку с тем, чтобы оказать определенный нажим на бюрократов в Брюсселе и заставить их играть по их же правилам игры. То есть, пытаться создать максимальное давление на Россию в процессе трехсторонних переговоров, причем необходимо, чтобы это давление было консолидированным», - сказал Гончар. По мнению эксперта, Еврокомиссия должна отказаться от позиции арбитра и перейти в наступление. «Они уже дважды занимали такую позицию: в 2006 и 2009 годах. Ребята, вы там разберитесь, это - ваши проблемы, вы две страны, которые не входят в ЕС, а мы должны получать газ. В результате после первого газового кризиса был второй, более масштабный, и ожидается третий. Россия видит, как можно легко развести брюссельских кроликов. Вот и все», - подытожил Гончар.

Напоследок стоит отметить, что 6 мая в Киеве состоялась встреча министра энергетики Украины Юрия Продана и специального посланника и координатора Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Карлоса Паскуаля. Подробности переговоров двух чиновников не известны, однако источники УНИАН говорят, что правительство Украины, чувствуя слабость ЕС в переговорном процессе с Россией, рассчитывает наладить в ближайшее время поставки сжиженного газа из США через терминал в Польше. По словам украинской стороны, вероятность осуществления поставок достаточно высока.

Артем Белоусов (УНИАН)