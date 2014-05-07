«Большая семерка» поможет Украине снизить зависимость от российского газа - заявление

Страны «Большой семерки» помогут Украине и другим европейским странам увеличить объемы добычи нефти и газа и увеличить производство альтернативных видов энергоносителей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении министров энергетики США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии после заседания в Риме. Документ 6 мая обнародовала Еврокомиссия.

"Работая совместно с такими институтами, как Международное энергетическое агентство, Международное агентство по возобновляемой энергии, международными финансовыми институтами, мы окажем техническую помощь, включая привлечение частного сектора, и усилим сотрудничество с Украиной и другими европейскими странами, которые хотят развивать добычу собственных энергоресурсов и возобновляемой энергии и усилить энергетическую эффективность", - говорится в заявлении.

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Министры энергетики стран «Большой семерки» также приветствовали подписание на прошлой неделе в Братиславе Меморандума о взаимопонимании, который позволит осуществить реверсные поставки газа из Словакии в Украину.

"Мы приветствуем усилие Европейской комиссии относительно определения возможных направлений реверсных поставок в существующих газопроводах, разработку планов чрезвычайных действий на зиму 2014-2015 годов на региональном уровне и скоординированные действия по увеличению прозрачности газовых поставок по украинским магистралям", - говорится в заявлении.

Как сообщал ранее УНИАН, 28 апреля в ходе пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа в объеме 8 млрд кубометров в год.

При этом Яценюк отметил, что сумма поставки может быть увеличена. «Но этот меморандум – это большое достижение», - сказал глава правительства.

Согласно сообщению оператора ГТС Словакии компании Eustream, делегация словацкой компании посетила Киев 25 апреля, где обсудила с представителями "Укртрансгаза" и НАК "Нафтогаз Украины" «незначительные изменения в текст меморандума».

После подписания документа Eustream в сжатые сроки изучит технические варианты транспортировки газа по газопроводу Вояны-Ужгород, чтобы ускорить запуск обратного потока и увеличить первоначально запланированный объем поставок.

Украина на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести до минимума энергозависимость от «Газпрома».