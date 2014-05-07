МВФ: Украина имеет право использовать кредит для оплаты газа

Программа кредитования экономики Украины, одобренная Советом директоров Международного валютного фонда, позволяет правительству Украины выполнять свои долговые обязательства, в том числе рассчитываться с российским монополистом «Газпромом» за потребленный газ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава представительства Фонда Жером Ваше.

«Программа сформирована таким образом, что она позволяет правительству выполнять свои обязательства – в том числе по газу», - сказал Ваше.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отмечал, что задолженность Украины за российский газ, по предварительным данным, на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

В то же время, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что Украина не будет рассчитываться с долгами при условии действующих цен на топливо.