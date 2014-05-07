«Газпром» ждет денег от Украины, иначе введет предоплату

Сегодня, 7 мая, истекает крайний срок, который «Газпром» дал Украине для погашения долгов за газ. Если денег не будет, то 16 мая российский монополист выставит счет на предоплату за июньский газ, который украинская сторона должна будет погасить до конца текущего месяца.

«Если 7 мая не происходит оплата за поставленный газ в апреле, то 16 мая "Газпром" выставляет предварительный счет за поставку газа в июне. Соответственно, до 31 мая у украинской стороны будет возможность произвести оплату данного счета, и тогда объем газа, который будет поставляться в июне по предоплате, будет ровно в объеме, оплаченном до 31 мая", - заявил в начале мая по итогам газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Если оплаты не будет, «Газпром» фактически будет иметь возможность ограничить объем поставок газа в Украину», - добавил министр.

Новак положительно оценил предоставление МВФ кредита Украине и сообщил, что не получил ответа от Украины, какая часть кредита будет направлена на погашение долга за газ. «В целом часть средств кредита должна быть выделена на погашение задолженности», - сказал он.

Читайте такжеМВФ: Украина имеет право использовать кредит для оплаты газа

Напомним, 2 мая в Варшаве прошла трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам. В мае ожидается еще два раунда переговоров, поскольку первая встреча не дала результатов.

Ранее официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов сообщил, что задолженность Украины за российский газ, по предварительным данным, на 30 апреля составляет $3,492 млрд.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

15 апреля НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 8 апреля, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина может обратиться в Стокгольмский суд, если Россия будет ограничивать или останавливать поставки газа.

По мнению юристов, Украина имеет большие шансы отстоять низкие цены на российский газ в Стокгольмском арбитражном суде, куда правительство намерено подать иск, если до конца мая Россия не согласится пересмотреть цену на газ и другие невыгодные для Украины условия газового договора.

