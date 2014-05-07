Три четверти граждан считают, что Украина платит РФ завышенную цену на газ – опрос

Три четверти граждан считают, что Украина платит России завышенную цену на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы «Рейтинг», обнародованные директором социологической службы группы Алексеем Антиповичем во время пресс-конференции.

По данным исследования, подавляющее большинство респондентов (75%) считают, что Украина платит России за газ по цене, которая является выше рыночной. По сравнению с октябрем 2011 года количество тех, кто придерживается такого мнения, возросло на 15%. Рыночной цену на газ считают 12% опрошенных, ниже рыночной – 1%, 13% - не определились с ответом.

Что касаетсяукраинской газотранспортной системы, то 71% опрошенных украинцев высказались за то, что ГТС должна оставаться исключительно в государственной собственности; 4% поддерживают ее приватизацию по результатам открытых торгов; 9% считают необходимым создать консорциум и распределить ГТС в собственность между РФ, ЕС и Украиной; еще 2% респондентов высказались за то, чтобы продать ГТС России в обмен на низкую цену на газ. Не определились с ответом 13% респондентов.

Кроме того, по мнению 38% опрошенных, Украина должна полностью отказаться от закупки российского газа, еще четверть респондентов поддерживают частичный отказ от российского газа настолько, насколько это возможно. 22% считают необходимым сохранить объемы поставок, но искать компромиссы с Россией относительно цены на газ. Мнение о том, что нужно сохранить объемы поставок газа, выполняя все условия России, разделяют лишь 3% опрошенных, 6% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Также исследование показало, что 64% респондентов однозначно или, скорее, готовы экономить газ, тепло или электроэнергию, если будут уверены, что это усилит позиции Украины в отношениях с Россией. 30% однозначно или, скорее, не готовы к этому, 6% не смогли определиться.

Исследование проводилось социологической службой «Рейтинг» 25-30 апреля 2014 года среди населения Украины в возрасте старше 18 лет, выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типом поселения, выборочная совокупность 2000 респондентов, погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

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