Украина в апреле удвоила импорт российского газа

“Увеличение объемов поступления в Украину связано с началом сезона закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ), где по состоянию на 05.05.2014 года уже находится порядка 9 млрд куб.м», - говорится в сообщении оператора ГТС Украины, госкомпании «Укртрансгаз».

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По данным компании Gaz System, управляющей газотранспортной системой Польши, немецкая RWE в апреле поставила Украине через Польшу около 60 млн кубометров газа.

Также в сообщении «Укртрансгаза» отмечается, что в январе-апреле 2014 года в ГТС поступило 8,7 млрд куб. м импортного газа, что на 2 % больше фактических показателей 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Как известно, после смены украинской власти в феврале текущего года, Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

С недавнего времени, после обострения отношений Украины и России, переговорный процесс переместился на международный уровень с участием европейских посредников. Первая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС второго мая в польской столице Варшаве не принесла никаких результатов.