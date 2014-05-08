Долг за российский газ увеличился до $3,51 млрд - "Газпром"

Украина на сегодняшний день не оплатила долг за российский газ, сообщил журналистам официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов, пишет "Прайм".

"Срок оплаты за апрель прошел, платежей нет никаких, просроченный долг Украины за российский газ увеличился до 3,508 млрд долларов", - сказал Куприянов.

Как сообщал ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака, перевод поставок газа для Украины на аванс не является ограничением, а является условием контракта.

По словам министра, срок оплаты за поставку на Украину газа в апреле наступает 7 мая. "То есть, если 7 мая не происходит оплата за поставленный газ в апреле, то 16 мая "Газпром" выставляет предварительный счет за поставку газа в июне. Соответственно, до 31 мая у украинской стороны будет возможность произвести оплату данного счета, и тогда объем газа, который будет поставляться в июне по предоплате, будет ровно в объеме, оплаченном до 31 мая", - рассказал Новак.

Назначенный Верховной Радой министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан ранее говорил, что Украина не согласна с оценкой задолженности за российский газ в 3,5 млрд долларов.

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