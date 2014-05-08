«Газпром» не имеет права требовать от «Нафтогаза» авансовых платежей — эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил партнер международной консалтинговой компании Grand Thornton Александр Малиновский.

«Действующие обстоятельства дают основания для вывода о существовании серьезного сомнения в том, что «Газпром» имеет право требовать авансовые платежи», - сказал Малиновский.

Эксперт пояснил, что апрельская задолженность украинской стороны за газ в размере 1,3 млрд долл., на которую ссылается российская сторона как на одно из оснований требовать предоплаты, является спорной.

«Ведь такая задолженность определена «Газпромом» на основании цены на газ со второго квартала 2014 года в 485 долл. за тыс. кубометров. С этим не соглашается «Нафтогаз» и я считаю, есть основания не соглашаться с такой ценой. Поэтому задолженность — спорная», - отмечает эксперт.

По словам Малиновского, данный момент прописан в базовом газовом контракте от 2009 года между «Нафтогазом» и «Газпромом», на следовании которому российская сторона неоднократно настаивала.

«Если есть спорная задолженность, то «Нафтогаз» не может, с юридической точки зрения, считаться стороной, которая не должным образом исполняет свои обязательства по оплате по контракту. Сначала задолженность должна быть сторонами согласована, она должна быть зафиксирована и лишь тогда, в случае ее неуплаты, можно вести речь о задействовании контрактного механизма о предоплате», - подчеркнул Малиновский.

«Это подтверждается условиями контракта. В контракте четко написано, что лишь та стоимость газа, поставленного в Украину, является окончательной и обязательной для «Нафтогаза», которая указана в коммерческом акте сдачи-приеме-передачи, … зафиксированном сторонами в конкретном месяце», - добавляет эксперт.

В свою очередь Малиновский предположил, что такие акты между сторонами отсутствуют.

«Я могу предположить, хотя конкретнее может прокомментировать «Нафтогаз», что наличие такой цены (485 долл. за тыс. кубометров) поставки означает, что соответствующего акта и соответствующего согласования суммы задолженности не существует», - сказал эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ, по предварительным данным, на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа до 1 апреля 2014 года, но готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпром» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска в отношении «Газпрома» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.





