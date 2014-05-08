Запорожская АЭС отключила от сети энергоблок №5

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция сегодня, 8 мая, отключила от энергосети и вывела в «холодный» резерв энергоблок №5, сообщает пресс-служба станции.

«08 мая 2014 года в 13.39 энергоблок № 5 ЗАЭС отключен от сети и выведен в «холодный» резерв до 30 июня 2014 года», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока с суммарной мощностью генераторов 2960 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным природным значениям.

Как сообщал УНИАН, на энергоблоке №3 Запорожской АЭС идут 46-е сутки планового ремонта на энергоблоке №4 - 8-е сутки планового ремонта.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

