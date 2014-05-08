Украина отказалась признавать названный «Газпромом» долг в $3,5 млрд

Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл, предъявляемый российским газовым монополистом, компанией «Газпром», «Нафтогазу Украины».

«Мы не воспринимаем такой долг», - сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан на пресс-конференции в Киеве.

В то же время министр отказался называть сумму долга, которую украинская сторона считает приемлемой.

«До суда, или до урегулирования ситуации, я не буду называть сумму», - сказал он.

Также Продан отметил, что на следующей неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа по выработке предложений для разрешения газовых вопросов ЕС, Украины и России.

Комментируя заявление российской стороны о возможном переводе НАК «Нафтогаз Украины» на авансовые платежи за июньские поставки газа, министр сказал: «Мы не можем сделать предоплату по 485 долл. за тысячу кубометров».

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Как сообщал УНИАН, по данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа до 1 апреля 2014 года, но готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.