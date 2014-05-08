Продан рассказал, сколько газа Украина сможет получить из Европы

Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан на пресс-конференции в Киеве

«С 1 сентября при условии серьезной работы словацкого оператора мы сможем получать из этой страны до 22 млн куб. м газа в сутки… Вы сами можете посчитать, до конца года мы сможем получить 6-6,5 млрд куб. м газа по реверсу», - сказал он.

Министр сообщил, что общий импорт природного газа в 2014 году может составить около 27-30 млрд куб. м, как того требует экономика Украины.

При этом Продан отметил, что баланс природного газа на 2014 год правительством еще не утвержден.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Как известно, после смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

С недавнего времени, после обострения отношений Украины и России, переговорный процесс переместился на международный уровень с участием европейских посредников. Первая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС 2 мая в польской столице Варшаве не принесла никаких результатов.