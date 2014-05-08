Минэкономразвития подсчитало, сколько Украина должна платить за российский газ

Средняя цена газа, который Украина импортировала в апреле 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 273,45 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается в сообщении, показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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Российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности по погашению задолженности за газ. В результате этого цена на российский газ увеличилась до 485 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.

