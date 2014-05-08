Россия вводит предоплату за поставленный Украине газ

Россия, заявившая накануне о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд долл., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

«В соответствии с пунктами 5.1.5 и 5.8 контракта на поставку газа от 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», неисполнение обязательств влечет за собой автоматический переход с 1 июня 2014 года к поставкам газа на Украину в режиме предоплаты», - говорится в сообщении министерства энергетики РФ с ссылкой на слова министра Александра Новака.

Согласно сообщению, до 16 мая 2014 года «Газпром» выставит предварительный счет за поставки газа компании «Нафтогаз Украины» в июне. Фактические поставки будут осуществляться в объемах, соответствующих сумме оплаты, внесённой украинской стороной до 31 мая.

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«Российский подход к вопросу о поддержке украинской экономики изложен в письме президента Российской Федерации В.В. Путина и заключается в том, что Россия больше не может и не должна в одиночку нести бремя поддержки украинской экономики, предоставляя ей скидки на газ и прощая долги, фактически оплачивая своими субсидиями дефицит в торговле Украины и стран - членов ЕС», - цитирует пресс-служба слова Новака.

Как отметили в российском ведомстве, 7 мая истек срок, до которого украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

«Начиная с марта текущего года от НАК «Нафтогаз Украины» не поступило ни одного платежа. Общий долг Украины за газ на сегодняшний день достиг 3,508 млрд долл.», - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл., предъявляемый российским газовым монополистом, компанией «Газпром», «Нафтогазу Украины».

На следующей неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа по выработке предложений для разрешения газовых вопросов ЕС, Украины и России.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.