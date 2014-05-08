Украина недополучила $5 млрд из-за сокращения транзита российского газа - эксперт

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.

«По нашем оценкам, это где-то до 5 млрд долл. потерь на протяжении периода исполнения этого (транзитного - УНИАН) контракта. Это потери «Нафтогаза» от недотранзита», - сказал Гончар.

Эксперт пояснил, что согласно контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту российского газа в страны ЕС, российская компания обязалась ежегодно прокачивать не менее 110 млрд кубометров газа через ГТС Украины в европейском направлении.

Как известно, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года составил 86,1 млрд куб. м. В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Кроме этого, эксперт сообщил, что размер переплаты компании «Нафтогаз Украины» за купленный у «Газпрома» газ за период действия контракта от 2009 года составляет порядка 14-15 млрд долл.

«Базовая цена - 450 долл., которая фигурирует в контракте, была установлена завышенной, и не соответствовала рыночным реалиям даже в то время, когда контракт подписывался. Эта завышенная цена дает постоянно эффект завышения контрактной цены на протяжении периода реализации этого контракта. Размер переплаты «Нафтогаза» по сути можно оценить, по достаточно общим параметрам, в 14-15 мрлд долл.», - сказал Гончар.

Также эксперт добавил, что завышенная цена на российский газ не давала возможности «Нафтогазу» закупать те обязательные объемы, которые были зафиксированы контрактом.

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Как ранее сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-апреле 2014 года сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 23,28 млрд куб. м.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил доход от транзита природного газа в страны Европейского Союза и СНГ до 23,94 млрд грн, что на 0,8% больше, чем за 2012 год.

В 2012 году компания сократила доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 23,75 млрд грн.



