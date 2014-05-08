Украина ищет деньги для строительства завода по производству ядерного топлива

Украина ищет источники финансирования строительства совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива». Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Несмотря на то, что сейчас нет соответствующего финансирования строительства этого завода, мы сейчас ищем источники. Я думаю, мы их найдем», - сказал министр.

Он также отметил, что важным аспектом для правительства является то, чтобы все элементы для производства ядерного топлива были сосредоточены в Украине. Единственное, чего наша страна не может делать, — это обогащать уран. Весь добываемый уран Украина отправляет на обогащение в Россию.

При этом, по словам Продана, несмотря на то, что одним из акционеров завода является российская компания «ТВЭЛ», в контракте на строительство завода не отражено условие, обязывающее будущее предприятие обогащать уран исключительно в России.

«Согласно условиям тендерного договора, Украина свободно может выбирать, где ей обогащать ядерные материалы. Где будут предложены лучшие условия. Там нет привязки, что это должна быть Россия», - сказал он.

Читайте такжеКабмин сменил гендиректора госконцерна «Ядерное топливо»

Как сообщал УНИАН, акционеры совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

В январе 2014 года государственный концерн «Ядерное топливо» не смог до окончания срока эмиссии внести 42 млн долл. в уставный капитал СП.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн. Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ».



