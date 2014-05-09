Россия вновь угрожает приостановить поставки газа в Украину

Как передает РИА «Новости, об этом Чижов заявил российским журналистам.

"Что касается возможности прекращения поставок газа на Украину, то с учетом непредсказуемости событий в этой стране я ничего не исключаю, если проблема газовой задолженности, которая оставляет порядка 3,5 миллиарда долларов, не будет своевременно урегулирована", - сказал Чижов.

"Откуда они возьмут эти деньги? Вероятно, из траншей МВФ - других источников на сегодня не просматривается, поскольку Еврокомиссия сама по себе неплатежеспособна. Таким образом, при обсуждении проблем задолженности за газ сегодня обсуждается вопрос, можно ли использовать на это средства МВФ и хватит ли их", - подчеркнул он.

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Что касается расчета суммы долга, то, по словам российского постпреда, "это довольно простая арифметическая задачка, класса для третьего".

По его словам, цена на уровне порядка 485 долларов за тысячу кубометров была зафиксирована в 2009 году "в знаменитом соглашении, которое подписал тогда глава правительства РФ Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в присутствии тогдашнего и нынешнего главы энергетического ведомства Украины Юрия Продана".

"Цену никто не отменял, но на нее были две скидки", - напомнил Чижов.

Он отметил, что первая скидка в 100 долларов (на тысячу кубометров) была дана в 2010 году, когда были подписаны соглашения по Черноморскому флоту. Причем эти соглашения относились к периоду с 2017 по 2042 год.

"В качестве жеста доброй воли скидку в 100 долларов российская сторона стала применять не с 2017 года, а сразу с 2010 года", - подчеркнул он.

"Вторая скидка также в 100 долларов - это часть того пакета помощи Украине, который был подписан с президентом Виктором Януковичем в конце прошлого года, включавший выделение Украине 15 миллиардов долларов, из которых три уже было перечислено. Эта скидка предоставлялась на ежеквартальной основе, то есть с возможностью пересмотра каждые три месяца. Условием сохранения скидки являлась своевременная оплата газа по действующей цене", - добавил он.

"Юрий Продан грозится оспорить украинские долги в арбитраже. Как я понимаю их позицию, прекращение действия второй скидки, которая была согласована с (президентом Украины Виктором) Януковичем, они даже не оспаривают. Зато Киев оспаривает прекращение скидки по харьковским соглашениям. Для них признание необходимости отмены этой скидки равносильно признанию ситуации с Крымом. То есть, по их логике, мы должны продолжать им платить за базирование Черноморского флота. Не могу исключить, что в этом вопросе ЕС может их поддержать. Посмотрим", - заключил российский постпред.

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По его словам, этот вопрос до конца мая будет рассмотрен на двух трехсторонних встречах по газу с участием глав министерств энергетики России и Украины, а также еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера.

