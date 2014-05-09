Литва договорилась с "Газпромом" о снижении цен на газ

Компания Lietuvos dujos подписала соглашение с "Газпромом" о снижении цены на российский природный газ. Об этом говорится в сообщении литовской компании, передает ИТАР-ТАСС.

"Этим соглашением завершены длинные и сложные переговоры Lietuvos dujos с "Газпромом". Обе компании нашли взаимовыгодные решения, которые уже в ближайшем будущем приведут к снижению цены на природный газ для Литвы. Соглашение определяет основные принципы ценообразования в рамках долгосрочного контракта поставки природного газа", - говорится в сообщении.

При этом Lietuvos dujos не уточняет размер предоставленной скидки.

Ранее литовское издание Verslo zinios со ссылкой на собственные источники сообщало, что "Газпром" предложил снизить цену на российский газ для Литвы почти на 20% до $370 за 1 тыс. куб. метров. При этом, по данным собеседников издания, "Газпром" выдвигал ряд дополнительных условий, которые литовская сторона считала неприемлемыми.

"Газпром" пока является единственным поставщиком газа в Литву, но цена на российский газ не устраивает правительство прибалтийского государства. Экспорт российского газа в Литовскую Республику осуществляется на основе долгосрочных договоров, действующих до 2015 года включительно.

Литва - единственная из стран Балтии, которая при имплементации Третьего энергопакета ЕС настояла на выделении газотранспортных мощностей из структуры литовской газовой Lietuvos Dujos, где "Газпром" является одним из основных акционеров-инвесторов. Российская монополия готова к обсуждению возможности продажи своей доли в литовском газотранспорте, который с 1 августа 2013 года выделен и передан компании Amber Grid (дочернее предприятие Lietuvos Dujos). Однако Литва пока не готова к выкупу пакета "Газпрома".

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В январе правительство Литвы как акционер Lietuvos Dujos и поддержавший его второй акционер - E.ON Ruhrgas, утвердили на собрании акционеров решение о подачи иска в арбитраж по поводу завышенной "несправедливой сформированной цены" природного газа, поставляемого в республику третьим акционером - "Газпромом". В акционерном капитале Lietuvos Dujos компании E.ON Ruhrgas принадлежит 38,9% акций, "Газпрому" - 37,1%, правительству Литвы - 17,7%.

В Стокгольмском арбитраже также находится иск правительства Литвы к российскому концерну, которое считает, что "Газпрому" за поставленный газ переплачено 5 млрд литов (€1,5 млрд).

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

