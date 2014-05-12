Мировые цены на нефть растут из-за событий на востоке Украины

Цены на нефть растут на фоне напряженности в Украине, которая чревата перебоями в поставках энергоносителей, пишет Reuters.

В 9.15 МСК фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на $0,32 до $108,21 за баррель, поднявшись в пятницу до максимума 1,5 недель $109,02. Фьючерсы на WTI с поставкой в июне подорожали на $0,10 до $100,09 за баррель.

"Если напряженность в Украине усилится, цены на американскую нефть на этой неделе вернутся к $102. Если американская нефть подорожает на $2, то Brent - на $2,50-$3", - сказал генеральный директор аналитической фирмы Barratt Bulletin в Сиднее Джонатан Бэррет.

Как сообщал УНИАН, 11 мая террористы провели незаконный "референдум" в Донецкой и Луганской области. На данный момент они уже поспешили объявить о том, что за независимость региона высказались почти 90% проголосовавших.

США и Европа заявили, что не признают результатов псевдореферендума.