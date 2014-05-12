"Газпром" обязан до 16 мая выставить Украине счет по предоплате - Минэнерго РФ

Российский газовый монополист "Газпром" обязан до 16 мая выставить Украине счет по предоплате за будущие поставки газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский на пресс-конференции в Москве.

"Что касается, будет ли выставлен счет по предоплате до 16 числа (мая – УНИАН), то это не просто возможность, это обязанность, и она прописана в контракте. Хочу подчеркнуть, что это не то, что "Газпром" хочет или не хочет – он обязан это сделать по условиям контракта. В противном случае "Газпром" попадает с точки зрения российского законодательства", - сказал Яновский.

По его словам, перед поставками "Газпром" должен уплатить таможенную пошлину в российский бюджет, сдав соответствующие документы на российскую таможню.

Как сообщал УНИАН, Россия, заявившая накануне о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд долл., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

«В соответствии с пунктами 5.1.5 и 5.8 контракта на поставку газа от 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», неисполнение обязательств влечет за собой автоматический переход с 1 июня 2014 года к поставкам газа на Украину в режиме предоплаты», - говорится в сообщении министерства энергетики РФ со ссылкой на министра Александра Новака.

Согласно сообщению, до 16 мая 2014 года «Газпром» выставит предварительный счет за поставки газа компании «Нафтогаз Украины» в июне. Фактические поставки будут осуществляться в объемах, соответствующих сумме оплаты, внесённой украинской стороной до 31 мая.

Как отметили в российском ведомстве, 7 мая истек срок, до которого украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

По словам украинского министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл., предъявляемый «Газпромом» «Нафтогазу Украины».

На этой неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа по выработке предложений для разрешения газовых вопросов ЕС, Украины и России.

Справка УНИАН. «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок при условии снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.