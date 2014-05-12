В России предлагают европейским газовым компаниям свой вариант подготовки к зиме

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал на пресс-конференции в Москве президент Российского газового общества, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

"Технически это (в случае перехода на предоплату - УНИАН) выглядит так - Россия обеспечивает подачу газа в объемах, необходимых для транзита, остальной газ Украина должна купить для собственный нужд, для закачки в ПХГ... Предоплата была включена в 2009 году, но Украина продолжала отбирать газ, и транзит был не обеспечен. Это крайняя ситуация, и я думаю, что есть время и возможность для диалога, и такой диалог уже идет", - сказал Завальный.

При этом он добавил, что второй раунд переговоров по газу состоится в Афинах.

По его словам, даже прекращение поставки российского газа не станет критичным для Украины, так как страна достаточно добывает собственного газа для обеспечения нужд населения.

Завальный сообщил, что Украина сейчас активно заканчивает газ в свои ПХГ для того, чтобы иметь запасы газа на случай перехода на предоплату и использовать его для внутренних нужд.

"Проблема сегодня не в этом, а в том, как накопить достаточные объемы газа для прохождения зимнего периода, Украина этот газ должна купить и закачать в свои ПХГ. Пути решения разные, я вижу, что могут европейцы купить этот газ и закачать его в украинские ПХГ, подпишут договор с НАК "Нафтогаз", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Газпром" обязан до 16 мая выставить Украине счет по предоплате за будущие поставки газа - Минэнерго РФ

Как сообщал УНИАН, Россия, заявившая накануне о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд долл., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

Согласно сообщению Министерства энергетики РФ со ссылкой на министра Александра Новака, до 16 мая 2014 года «Газпром» выставит предварительный счет за поставки газа компании «Нафтогаз Украины» в июне. Фактические поставки будут осуществляться в объемах, соответствующих сумме оплаты, внесённой украинской стороной до 31 мая.

Как отметили в российском ведомстве, 7 мая истек срок, до которого украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

По словам украинского министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл., предъявляемый «Газпромом» «Нафтогазу Украины».

На этой неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа по выработке предложений для разрешения газовых вопросов ЕС, Украины и России.