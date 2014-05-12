В России говорят, что могут снизить цену на газ после погашения Украиной долгов

Россия готова обсуждать вопрос снижения цены на российский газ для Украины после погашения накопившихся долгов, и считает, что Украина должна заплатить хотя бы по тем ценам, которые действовали в 1 квартале текущего года.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский сказал на пресс-конференции в Москве.

"Мы хотим выполнения контрактных обязательств, мы говорили, что чтобы найти какой-то компромисс, необходимо погасить долги. Заплатите долги, тогда можем о чем-то говорить", - сказал Яновский.

В свою очередь, президент Российского газового общества, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявил, что Украина должна начать платить хотя бы по тем ценам, которые она считает справедливыми.

"Это является началом, предметом для переговоров по ценам. Она же не хочет платить ни по каким ценам", - сказал Завальный, отметив, что не оплачены поставки по цене 268,5 долл. за тыс. кубометров, которые действовали в первом квартале.

"Прежде чем договариваться о снижении цены, надо хотя бы заплатить за уже полученный газ по тем ценам, которые согласованы", - подчеркнул он.

При этом Завальный считает, что сторонам надо договариваться без судебных разбирательств, так как это занимает очень много времени.

Как сообщал УНИАН, Россия, заявившая накануне о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд долл., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

Согласно сообщению Министерства энергетики РФ со ссылкой на министра Александра Новака, до 16 мая 2014 года «Газпром» выставит предварительный счет за поставки газа компании «Нафтогаз Украины» в июне. Фактические поставки будут осуществляться в объемах, соответствующих сумме оплаты, внесённой украинской стороной до 31 мая.

Как отметили в российском ведомстве, 7 мая истек срок, до которого украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

По словам украинского министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл., предъявляемый «Газпромом» «Нафтогазу Украины».

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок при условии снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.