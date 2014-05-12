Саудовская Аравия готова увеличить поставки нефти из-за кризиса в Украине

Об этом говорится в деловом издании International Business Times (IBT), которое цитирует министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими.

"Мы готовы компенсировать любую нехватку (в поставках нефти — УНИАН), которая может возникнуть», - сказал Аль-Наими изданию IBT.

По его мнению, рынок достаточно стабилен и существенных причин для перемен нет.

В сообщении отмечается, что спровоцированные пророссийскими боевиками военные действия на востоке Украины усилили напряженность между Россией и Европой, что вызывает опасения по поводу поставок нефти из России в Украину и Европу и держит цены на нефть марки Brent на уровне 108 долл. за баррель после того, как 3 марта цены выросли до годового максимума в 112,39 долл. за баррель.

По словам Аль-Наими, увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии может снизить цены на нее на мировых рынках до 100 долл. за баррель.

"Сто долларов - справедливая цена для всех: потребителей, производителей, нефтяных компаний", - сказал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

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Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Согласно украинскому законодательству, такой опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.

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8 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что из-за действий сепаратистов не исключает перебоев с поставками энергоносителей в Евросоюз. По его словам, Украина стала жертвой агрессии РФ, которая сначала захватила Крым, а теперь дестабилизировала ситуацию в ряде регионов страны.

