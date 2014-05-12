"Газпром" назвал дату отключения газа Украине. "Пора прекращать нянчиться" - Медведев

Об этом сообщил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, передают РИА Новости.

"Газпром" выставит счет "Нафтогазу" уже 13 мая и будет ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств уже с 10.00 мск 3 июня поставки Украине будут прекращены", - заявил глава российского холдинга Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.Читайте также"Газпром" угрожает в июне ограничить поставки Украине, если не будет предоплаты

Медведев считает, что Украину нужно переводить на предварительную оплату газа.

"Я вот что считаю: пора прекращать нянчиться, известите их и с завтрашнего дня вводите предварительную оплату. Я думаю, что все возможные способы урегулировать эту ситуацию иным способом были "Газпромом" предприняты но нас не слышат. А раз это так, то нужно начинать уже действовать, дальше терпеть просто невозможно", - сказал Медведев.

В Москве утверждают, что задолженность Украины за газ возросла до 3,5 миллиарда долларов. Миллер заявил, что 13 мая "Газпром" выставит Украине предварительный счет на оплату газа в июне в соответствии с контрактом.

"Украина до 2 июня с учетом того, что 1 июня - это воскресенье, должна будет оплатить июньские поставки. В том случае, если Украина не оплачивает эти поставки, то "Газпром"до 10 утра 3 июня уведомляет украинскую сторону о том, какой объем газа будет поставлен в соответствии с предоплатой. Если предоплаты не поступит, то, соответственно, в Украину в июне-месяце будет поставлен ноль кубов", - сказал Миллер.