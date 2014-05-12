Медведев хочет, чтобы Украина заплатила за газ деньгами МВФ

Украинская сторона располагает необходимыми средствами, чтобы рассчитаться с Россией по долгам за газ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Вообще-то деньги у наших украинских партнеров есть, насколько я понимаю, вы только что вернулись, проводили переговоры с участием украинской стороны, при участии европейского комиссара по этим вопросам», - отметил Медведев на встрече с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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«Более того, мы имеем информацию о том, что на Украину перечислены деньги в рамках одного из первых траншей по линии МВФ», - сказал Медведев. Он заметил, что у Украины еще есть возможность до конца мая расплатиться по текущей задолженности за газ.

«Или, хотя бы какую-то часть средств внести, начать переговоры с «Газпромом» на эту тему, то есть продемонстрировать желание погашать долги. Пока мы этого желания со стороны украинцев не наблюдаем и это, конечно, очень печально», - констатировал премьер-министр.

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Миллер в свою очередь напомнил, что 7 мая наступил срок оплаты по газу за апрель, но Украина не только не оплатила апрельские поставки, но текущая задолженность за поставки газа «Газпрому» в настоящий момент составила 3,508 миллиарда долларов.

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