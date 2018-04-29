«Газпром» попал в цугцванг

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, озвучивая требование Кремля, заявил, что до 2 июня российский газовый монополист ждет от «Нафтогаза» полную предоплату за газ, который будет поставляться в Украину в июне. Причина - растущие, как «на дрожжах», газовые долги Украины. По подсчетам «Газпрома», сумма на сегодняшний день достигает 3,5 млрд долл.

Однако Украине не стоит спешить с погашением задолженности. По мнению партнера международной консалтинговой компании Grand Thornton Александра Малиновского, «Газпром» сам нарушил базовый контракт от 2009 года, переведя на предоплату «Нафтогаз».

«Действующие обстоятельства дают основания для вывода о существовании серьезного сомнения в том, что «Газпром» имеет право требовать авансовые платежи», - считает Малиновский.

Эксперт пояснил, что апрельская задолженность украинской стороны за газ в размере 1,3 млрд долл., на которую ссылается российская сторона как на одно из оснований требовать предоплаты, является спорной.

«Ведь такая задолженность определена «Газпромом» на основании цены на газ со второго квартала 2014 года в 485 долл. за тыс. кубометров. С этим не соглашается «Нафтогаз», и я считаю, что есть основания не соглашаться с такой ценой. Поэтому задолженность - спорная», - подчеркивает эксперт.

По словам Малиновского, данный момент прописан в базовом газовом контракте от 2009 года между «Нафтогазом» и «Газпромом», на следовании которому российская сторона неоднократно настаивала. Как отмечает эксперт, если между сторонами-участниками контракта существует спорная ситуация по долговым обязательствам, то «Газпром» не имеет права переводить «Нафтогаз» на авансовые платежи.

28 мая истекает срок, когда «Нафтогаз» и «Газпром» могут решить спор мирным путем. Если этого не произойдет, то конфликт, от разрешения которого грядущей зимой зависит стабильное энергоснабжение стран ЕС, будет рассматриваться в Стокгольмском арбитраже. Развязать «газовый» узел Украина пытается с помощью Европейской комиссии. С начала мая идет трехсторонний переговорный процесс, но за пару недель до установленной даты, после чего Украина и Россия пройдут точку невозврата, «Газпром» дает понять – договориться, скорее всего, не получится. Таким образом, с мирных бесед за чашкой чая стороны переместятся в суд.

Суд неизбежен

Судебное разбирательство с российским газовым монополистом назрело уже давно. По мнению экспертов, контракт от 2009 года был изначально заключен на невыгодных для украинской стороны условиях. Базовая цена в 450 долл. за тыс. кубометров на «голубое топливо» еще тогда не соответствовала рыночной. Плюс - за все действие соглашения «Газпром» не выполнял своих обязательств по транзиту газа через территорию Украины. По оценкам специалистов, наша страна из-за падения объемов транзита недополучила около 5 млрд долл.

Эксперты заявляют о высоких шансах Украины завершить судебный спор положительным результатом, но при сильной и четкой позиции.

Президент адвокатского объединения «Укринюрколлегия» Даниил Курдельчук, известный большим опытом предоставления юридических услуг как отечественным, так и иностранным бизнес-структурам в судах стран Западной Европы, США и др., рассказал, что ждет Украину 28 мая в случае не достижения газовых договоренностей с Россией.

Во-первых, у нашей страны будут основания, чтобы начать судебное разбирательство. Заявление об этом будет отправлено в арбитражный суд. Сам институт состоит из двух структур - правления и секретариата. Вопрос будет решаться правлением.

Во-вторых, теоретически, правление должно разобраться - есть ли основание для иска. В данном случае, совершенно понятно, что есть. То есть, иск будет принят.

Что касается выбора арбитров, то это - следующий этап. Сторонам будет предоставлен определенный список. Они смогут назначить любую личность, которую будут считать квалифицированным специалистом. Таких не много, но их достаточное количество. Эти два арбитра будут дополнены арбитром, который, как правило, назначается правлением арбитражного суда. Допустимо, что стороны могут между собой согласовать данную кандидатуру. Но это уже технический вопрос.

Далее претензия предъявляется ответчику («Газпрому» - УНИАН). Он имеет в своем распоряжении 30 дней, чтобы отреагировать – выдвинуть свои возражения, предостережения, предложения. Таким образом, производится обмен мнениями сторон. В конечном итоге резюмируется, что спор должен быть рассмотрен в течение 6 месяцев.

После того, как слушания заканчиваются, арбитры выносят решение. Оно вступает в силу, но может быть обжаловано как с процессуальной, так и с материальной точки зрения. Оспаривается решение в местном апелляционном суде Стокгольма. Тем не менее, апелляционные жалобы не останавливают действия исполнения решения. Оно может быть осуществлено во многих юрисдикциях - там, где есть имущество ответчика. Процедура - достаточно сложная. Тем не менее, реальная, так как не ограничивается какой-то определенной территорией.

Единственная проблема, по словам Курдельчука, - срок рассмотрения спора. По его мнению, шесть месяцев, согласно регламенту арбитражного суда, являются слишком оптимистичным периодом. Как правило, процесс растягивается на годы.

«На моей памяти, почти нет таких дел, которые бы так быстро рассматривались. Практика показывает, что подобное рассмотрение занимает годы. Во всяком случае, у нас есть несколько примеров, в том числе, мы консультировали «Нафтогаз» в арбитражном суде, и дело слушалось больше четырех лет. Я бы сказал, менее сложное дело, но, тем не менее, есть много юридических моментов, которые обуславливают то, что рассмотрение дела затягивается», - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, еще одним важным моментом для Украины является то, что газовый долг, который признает и «Газпром», и «Нафтогаз» в размере 2,2 млрд долл., должен быть погашен до начала рассмотрения дела в суде.

На что рассчитывать

Главным основанием для претензий украинской стороны в газовом конфликте, по мнению экспертов, должна стать цена на «голубое топливо», которая на сегодня является политически, а не экономически обоснованной. По мнению Малиновского, Украина может рассчитывать на «ретроспективный пересмотр цены на газ», начиная с 2011 года.

«Базовая цена - 450 долларов, которая фигурирует в контракте, была установлена завышенной, и не соответствовала рыночным реалиям даже в то время, когда контракт подписывался», - считает директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.

Таким образом, Украина может добиться снижения цены на газ, вопрос лишь в том – до какого уровня. Удастся ли, как того хочет Киев, узаконить стоимость в 268,5 долл. за тыс. кубометров, пока не понятно. Как отмечают эксперты, возможен компромиссный вариант, так как средняя цена газа на европейских рынках находится в пределах 320-360 долл.

Кроме этого, «Газпром» несколько лет не выполняет контрактное обязательство по транзиту газа через территорию Украины. По мнению Гончара, наша страна уже недополучила около 5 млрд долл. из-за падения объемов транзита российского газа в Европу, а также переплатила «Газпрому» 14-15 млрд долл. за время действия газового контракта от 2009 года.

«По нашем оценкам, это (потери от снижения транзита – УНИАН) - до 5 млрд долл. на протяжении исполнения контракта», - сказал Гончар.

Эксперт пояснил, что, согласно контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту газа в страны ЕС, российская компания обязалась ежегодно прокачивать не менее 110 млрд кубометров газа. Объем же газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года, составил 86,1 млрд куб. м. В 2012 году - 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Эксперты не исключают, что переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» продолжатся параллельно судебному разбирательству и, вполне возможно, стороны достигнут договоренностей до завершения арбитражного процесса.

Цена: кручу, верчу, обмануть хочу

После подписания скандального газового контракта 19 января 2009 года каких только цен Украина на «голубое топливо» не видела. Россия крутила, как «цыган солнцем». Но каждое «послабление» Киеву подразумевало серьезные политические выгоды для Кремля. Так, весной 2010 года возглавляемая Виктором Януковичем Украина заключила с Россией Харьковские соглашения. Москва якобы предоставила скидку на газ в размере 100 долл. в обмен на пребывание Черноморского флота РФ в Крыму вплоть до 2041 года. Очередную скидку на российское топливо Янукович получил за пару месяцев до своего бегства, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и приняв курс на сближение с Россией. Наша страна лишь три месяца закупала российский газ по 268,5 долл. за тыс. кубометров, хотя занимавший тогда пост вице-премьера Юрий Бойко уверял, что такая стоимость будет вплоть до 2019 года.

После того, как Янукович был свергнут в результате гражданских протестов с кровавым исходом, обещания Кремля развеялись как дым. Не признающая новую украинскую власть Россия заявила о расторжении всех достигнутых ранее договоренностей, в том числе и в газовой сфере. «Газпром» в одностороннем порядке, нарушая базовый договор от 2009 года, установил рекордную цену на «голубое топливо» для Украины - 485 долл. за тыс. кубометров.

Артем Белоусов (УНИАН)