«Укртрансгаз» в I квартале сократил прибыль в 5 раз

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в январе-марте 2014 года сократила чистую прибыль по сравнению с январем-мартом 2013 года в 5 раз - до 0,211 млрд грн с 1,090 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход «Укртрансгаза» от реализации продукции за первые три месяца 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 3,930 млрд грн с 4,761 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась до 0,714 млрд грн с 1,324 млрд грн.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 2,8 раза - до 1,254 млрд грн с 0,453 млрд грн.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».