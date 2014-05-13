Третья фаза санкций может закрыть России доступ к технологиям для ТЭК
Третья фаза санкций против России может быть введена в случае, если Запад сочтет, что Москва пытается сорвать президентские выборы в Украине
США и их европейские союзники готовятся к третьей фазе санкций в отношении РФ, которые будут носить уже экономический характер.
Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Financial Times, в частности, обсуждается запрет на поставку наиболее современных технологий и оборудования для российских нефтегазовых компаний.
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Существующие проекты в этой области могут быть ограждены от санкций, а новые программы будут подвергнуты дополнительному контролю или вовсе заблокированы, пишет FT.
Третья фаза санкций против России может быть введена в случае, если Запад сочтет, что Москва пытается сорвать президентские выборы в Украине.
Накануне Евросоюз расширил свой "черный" список отдельных граждан и юридических лиц, в отношении которых будут введены ограничительные меры.
О расширении санкций заявила также Канада.
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