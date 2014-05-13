В «Газпроме» рассказали, сколько газа они хотят видеть в украинских хранилищах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель главы «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Мы смотрим за подземным хранением, на сегодня закачано около 9 млрд куб. м газа, по данным украинских коллег. Мы оцениваем потребность для нормального прохождения осенне-зимнего периода Украины в порядка 18,5 млрд куб. м, где-то порядка 9 млрд требуется еще для закачки, чтобы потребители Украины могли чувствовать себя уверенно», - сказал Маркелов.

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Как сообщал УНИАН, компания "Газпром" 13 мая выставит счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и будет ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств, 3 июня поставки Украине будут прекращены.

8 мая Министерство энергетики РФ сообщило, что Россия с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища до начала зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

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Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища газа (ПХГ) дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита.