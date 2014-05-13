«Газпром» потребовал от Украины первую в истории предоплату за газ

Российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл. исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов.

"Просроченный долг на данный момент составляет 3,505 миллиарда долларов, и ни у кого не может возникнуть сомнений, что это достаточно весомая и объективная причина для применения соответствующего положения контракта о предоплате. Выставлен предварительный счет исходя из контрактного объема поставок — 114 миллионов кубометров в сутки", — скакзал Куприянов.

Он напомнил, что с учетом выходных дней «Нафтогаз» должен оплатить этот счет до 2 июня, и начиная с 3 июня компания будет получать газ для поставок потребителям Украины только в оплаченных объемах.

Исходя из озвученной "Газпромом" цены газа для "Нафтогаза" в 485 долларов за тысячу кубометров сумма счета составляет 1,659 миллиарда долларов (за 3,42 миллиарда кубометров). Счет соответствует годовому контрактному объему в 41,6 миллиарда кубометров, в отношении которого действует правило "бери или плати" (take or pay).

Как сообщал УНИАН, 12 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что «пора прекращать нянчиться» с украинской стороной. «Известите их и с завтрашнего дня вводите предварительную оплату», - добавил он.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогазу Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

Напомним, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

