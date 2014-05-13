Эксперт: с «Газпромом» нельзя договариваться в кулуарах, только суд

Об этом УНИАН заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Ни в коем случае не надо договариваться в кулуарах, как это было раньше. Когда в кулуарах идут разборки, Украина всегда проигрывает. Выигрывают посредники, выигрывает российская политика. Так было при Ющенко, так было при Кучме. Надо жестко держать свою линию, не поддаваться никаким психологическим, экономическим атакам «Газпрома», - сказал Омельченко.

Также эксперт отметил, что правительству Украины необходимо продолжать судебные разбирательства с «Газпромом» и доводить процесс до Стокгольмского арбитража, так как трехсторонние переговоры с участием Европейской комиссии не принесут ожидаемых результатов.

«Я думаю, у переговоров в трехстороннем формате мало шансов, что они принесут хоть какой-то результат, потому что «Газпром» не привык заниматься сбалансированием интересов, а привык продавливать свои интересы. Я думаю, здесь не надо питать никаких иллюзий, и Украине надо быть готовой к тому, что действительно будет отключен газ», - сказал Омельченко.

«Тут четко надо понимать эту ситуацию - это традиционная позиция «Газпрома». Я бы советовал правительству не поддаваться панике, жестко держать свою линию. Для населения газа достаточно, промышленность должна подумать о себе: сократить во многих случаях потребление газа», - добавил он.

По словам эксперта, «Газпром» не имеет технологических возможностей прекратить поставки газа Украине, не задев поставки в Европу.

«Если он («Газпром» - УНИАН) приостановит поставки Украине, это будет означать повторение 2006, 2009 годов, и тогда «Газпром» не будет выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами. Это приведет к разгромному поражению «Газпрома» в Европе, то есть, полной потере его имиджа», - подчеркнул Омельченко.

Как ранее сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" 13 мая выставил счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и будет ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств 3 июня поставки Украине будут прекращены.

По данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина не признает данный долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.